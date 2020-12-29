Очевидцы рассказали о ДТП с участием полиции на улице Жуковского

Момент аварии попал на камеры наблюдения.

На улице Жуковского с легковым автомобилем столкнулась машина полиции. Об аварии в центре Петербурга поздним вечером 9 января рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

На улице Жуковского у дома 41 произошло ДТП с участием полиции. Они влетели в меня сзади, когда я остановился и собирался поворачивать. Сотрудники свою вину отрицают. Если есть очевидцы с записью с регистратора, просьба откликнуться. – написал очевидец в группе.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv