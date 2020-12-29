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Очевидцы рассказали о ДТП с участием полиции на улице Жуковского

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Момент аварии попал на камеры наблюдения.

На улице Жуковского с легковым автомобилем столкнулась машина полиции. Об аварии в центре Петербурга поздним вечером 9 января рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

На улице Жуковского у дома 41 произошло ДТП с участием полиции. Они влетели в меня сзади, когда я остановился и собирался поворачивать. Сотрудники свою вину отрицают. Если есть очевидцы с записью с регистратора, просьба откликнуться.

– написал очевидец в группе.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. 

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, жуковского
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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