Один человек пострадал в лобовом ДТП под Выборгом

Авария произошла на 118 километре трассы "Зеленогорск-Приморск-Выборг".

6 августа около 16:30 на 118 километре автотрассы "Зеленогорск - Приморск - Выборг" произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись двигавшиеся во встречном направлении автомобили Mercedes и Ford. Лобовая авария спровоцировала появление заторов в направлении Выборга и Зеленогорска - один из автомобилей перегородил полосу движения.

Пробки сохраняются и спустя два часа после аварии, согласно данным Яндекс.Навигатора. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и экстренные службы; медицинская помощь потребовалась одному человеку.



Ранее при ДТП в Василеостровском районе иномарка перевернулась на крышу.

Фото: 47news