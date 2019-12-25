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Один человек пострадал в лобовом ДТП под Выборгом
Сегодня, 18:36
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Один человек пострадал в лобовом ДТП под Выборгом

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Авария произошла на 118 километре трассы "Зеленогорск-Приморск-Выборг".

6 августа около 16:30 на 118 километре автотрассы "Зеленогорск - Приморск - Выборг" произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись двигавшиеся во встречном направлении автомобили Mercedes и Ford. Лобовая авария спровоцировала появление заторов в направлении Выборга и Зеленогорска - один из автомобилей перегородил полосу движения. 

Пробки сохраняются и спустя два часа после аварии, согласно данным Яндекс.Навигатора. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и экстренные службы; медицинская помощь потребовалась одному человеку. 

Ранее при ДТП в Василеостровском районе иномарка перевернулась на крышу. 

Фото: 47news

Теги: авария на трассе в ленобласти, дтп под выборгом, зеленогорск приморск, чп на дороге
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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