По предварительным данным, в результате столкновения восьми машин пострадало девять человек.

Один человек погиб в результате массового ДТП в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 28 июля в Цильнинском районе. По предварительным данным, в результате столкновения восьми машин пострадало девять человек. Их доставили в региональные больницы. На месте происшествия работают следователи регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее мы сообщали, что полиция Приморья работает на месте смертельного ДТП с участием двух иномарок.

Видео: Telegram / Ульяновская полиция