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Один человек погиб в результате массового ДТП в Ульяновской области

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По предварительным данным, в результате столкновения восьми машин пострадало девять человек.

Один человек погиб в результате массового ДТП в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 28 июля в Цильнинском районе. По предварительным данным, в результате столкновения восьми машин пострадало девять человек. Их доставили в региональные больницы. На месте происшествия работают следователи регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее мы сообщали, что полиция Приморья работает на месте смертельного ДТП с участием двух иномарок.

Видео: Telegram / Ульяновская полиция

Теги: дтп, жертвы, пострадавшие, ульяновская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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