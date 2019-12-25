Один человек погиб в результате ЧП на оборонном заводе в Башкирии

Еще два человека пострадали, одного пришлось госпитализировать.

Один человек погиб в результате чрезвычайного происшествия на оборонном заводе в Башкирии. Об этом рассказали представители Минздрава по региону. Чиновники уточнили, что также есть пострадавшие. Ранее аналогичную информацию привел генеральный директор завода Рамиль Абдюков. Он уточнил, что на производстве произошел технический сбой.

В результате несчастного случая на заводе "Авангард" один человек погиб. Второй человек получил ожоговый шок III степени и госпитализирован в клиническую больницу №1 г. Стерлитамак. У третьего состояние удовлетворительное, назначено амбулаторное лечение пресс-служба Минздрава Башкирии

Напомним, что ФКП "Авангард" занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли. Он также изготавливает взрывчатку для Минобороны России, утилизирует боеприпасы, использующиеся в реактивных системах залпового огня. Завод является подведомственным учреждением Минпромторга РФ.

В Башкирии создали антиковидный ситуационный центр для обращений жителей.

Фото: Piter.tv