В Башкирии создали антиковидный ситуационный центр для обращений жителей — он станет связующим звеном между населением и системой здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.
Предполагается, что в центр по телефону смогут обратиться все желающие. Отвечать им будут в том числе медики.
Он начинает работу с сегодняшнего числа, режим работы с 8:00 до 20:00.
Радий Хабиров, глава Башкирии
По его словам, в республике есть проблемы с доступностью информации. Также наблюдается перегруженность медицинских учреждений и их информационных центров.
Отмечается, что в экспертный совет также пригласили медицинских ветеранов, преподавателей медицинских университетов.
С начала пандемии в Башкирии зафиксировано 12 444 случая заражения коронавирусом.
Ранее в Башкирии полицейский застрелил волка, который напал на 3 человек.
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