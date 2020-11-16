В республике есть проблемы с доступностью информации.

В Башкирии создали антиковидный ситуационный центр для обращений жителей — он станет связующим звеном между населением и системой здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.

Предполагается, что в центр по телефону смогут обратиться все желающие. Отвечать им будут в том числе медики.

Он начинает работу с сегодняшнего числа, режим работы с 8:00 до 20:00. Радий Хабиров, глава Башкирии

По его словам, в республике есть проблемы с доступностью информации. Также наблюдается перегруженность медицинских учреждений и их информационных центров.

Отмечается, что в экспертный совет также пригласили медицинских ветеранов, преподавателей медицинских университетов.

С начала пандемии в Башкирии зафиксировано 12 444 случая заражения коронавирусом.

Ранее в Башкирии полицейский застрелил волка, который напал на 3 человек.