Еще не менее трех человек пострадали в аварии.

Один человек погиб в аварии с машиной скорой помощи в Ялте. Об этом сообщили журналисты телеканала "360". По информации от источника, в ДТП на юге Крымского полуострова попал также легковой автомобиль марки Audi. Его водитель скончался на месте от полученных травм.

Очевидцы рассказали, что машины столкнулись на трассе, ведущей из Ялты в Севастополь. Инцидент зафиксирован вблизи поселка Кореиз. В машине скорой помощи от удара пострадали три человека. Водителя транспортного средства зажало металлической конструкцией. Пока что спасатели не могут его вытащить.

Глава местного центра медицины катастроф Сергей Олефиренко уточнил, что бригада медиков ехала на вызов. Специальный транспорт двигался по дороге с включенными проблесковыми маячками по встречной полосе движения. В результате машина лоб в лоб ударилась о легковушку.

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