Еще шесть человек получили травмы.

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба по региону.

Инцидент произошел вечером 11 января на 157 км трассы Р-217 в районе Армавира. Маршрутный автобус столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП погиб один челоек. Еще шесть человек получили травмы. Их доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом.

Видео: Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю