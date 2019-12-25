В ночном пожаре в Тосно погиб один человек

Спасатели справились с огнем за полчаса.

Ночью в Тосно случился крупный пожар, в огне оказалось 200 кв. метров площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило в 02:20 21-го августа. В 02:53 пожар ликвидировали. На месте работали 8 человек дежурной смены 86-й пожарно-спасательной части области и 2 единицы техники.

По официальной информации, сведения о пострадавших уточняются. Как сообщил "78.ru", в результате пожара погиб один человек.

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Фото: Pixabay