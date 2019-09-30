Один человек погиб и трое пострадали ночью в ДТП на Октябрьской набережной

Мужчина за рулем ВАЗ-2114 совершил выезд на полосу встречного движения.

В ночь на 30 сентября на Октябрьской набережной произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, авария произошла около 02:30 у дома 112 на Октябрьской набережной. Мужчина за рулем ВАЗ-2114 совершил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio. Водитель 1994 года рождения, который находился за рулем отечественного автомобиля, скончался на месте от полученных травм.

В Kia двое взрослых получили травмы средней степени,12-летний ребенок находится в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

Утром на Невском авто влетело в плиту подземного перехода.

Видео: УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленобласти