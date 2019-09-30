Упавший дорожный знак перекрыл спуск в пешеходный переход у Гостиного двора

Водитель также снес светофор.

На Невском проспекте автомобиль снес светофор. Авария произошла в Центральном районе города около 5 часов утра в понедельник, 30 сентября. Очевидцы заметили проблему на дороге около Гостиного двора. О ситуации Piter.tv рассказал наш мобильный корреспондент.

Свидетель событий объяснил, что после удара об светофор водитель влетел на транспортном средстве в плиту подземного перехода. От столкновения с препятствием черную иномарку развернуло на проезжей части. Однако машина не сильно затруднила движение остальным участникам движения.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. Подробности произошедшего уточняются. на данный момент данных о пострадавших неизвестны.

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Фото и видео: Piter.tv

