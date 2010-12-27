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На Лени Голикова столкнулись бетономешалка и полицейский автомобиль
Сегодня, 6:20
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lesjasap

На Лени Голикова столкнулись бетономешалка и полицейский автомобиль

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Два человека направлены в больницу.

В Кировском районе Петербурга произошла автомобильная авария с участием служебной машины и бетономешалки. В результате ДТП есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Транспортные средства столкнулись вечером 29 сентября на улице Лени Голикова. Ранее местные жители написали в соцсетях о том, что машина полиции столкнулась с бетономешалкой, а после задела на встречной полосе еще один автомобиль - "Фольксваген Туарег". Последний находился у обочины в припаркованном состоянии. 

Патрульная машина оказалась серьезно повреждена. Из-за ДТП было временно закрыты три полосы движения. В полиции уточнили, что инцидент произошел в 21:30 вечера. В машине Росгвардии находились водитель и пассажир, которых госпитализировали. Они получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время ведется проверка. 

Ранее Piter.tv писал о том, что восьмилетний велосипедист попал под колеса автомобиля на Большой Пушкарской.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: бетономешалка, полиция, служебный автомобиль, улицалени голикова, фольксваген
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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