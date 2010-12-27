Восьмилетний велосипедист попал под колеса автомобиля на Большой Пушкарской

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Утром 29 сентября в Петроградском районе водитель легкового автомобиля сбил 8-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали с серьезными травмами, сообщили в группе ВКонтакте "Дорожный инспектор".

По предварительным данным, ДТП произошло в 12 часу дня на Большой Пушкарской улице, 1/8. Мальчик в сопровождении мамы переезжал дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил водитель Рено.

У ребенка диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около Коломяжского путепровода произошла массовая авария.

Фото: vk.com/dorinspb