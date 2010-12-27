  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Восьмилетний велосипедист попал под колеса автомобиля на Большой Пушкарской
Сегодня, 21:45
143
nadezhda_sib

Восьмилетний велосипедист попал под колеса автомобиля на Большой Пушкарской

0 0

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Утром 29 сентября в Петроградском районе водитель легкового автомобиля сбил 8-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали с серьезными травмами, сообщили в группе ВКонтакте "Дорожный инспектор". 

По предварительным данным, ДТП произошло в 12 часу дня на Большой Пушкарской улице, 1/8. Мальчик в сопровождении мамы переезжал дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил водитель Рено. 

У ребенка диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около Коломяжского путепровода произошла массовая авария. 

Фото: vk.com/dorinspb

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии