На Коломяжском путепроводе произошла массовая авария

Участниками аварии стали сразу шесть автомобилей.

Вечером 29 сентября на Коломяжском путепроводе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, два водителя столкнулись на пересечении Ланского шоссе и набережной Черной речки. Еще четыре автомобиля врезались на самом путепроводе. О пострадавших не сообщается.

Пробка собралась от Торжковской улицы до подъезда к путепроводу. Пользователи социальных сетей отметили, что в воскресенье, 29 сентября, в Петербурге повысилось количество ДТП.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"