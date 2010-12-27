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На Коломяжском путепроводе произошла массовая авария
Сегодня, 20:14
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nadezhda_sib

На Коломяжском путепроводе произошла массовая авария

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Участниками аварии стали сразу шесть автомобилей.

Вечером 29 сентября на Коломяжском путепроводе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, два водителя столкнулись на пересечении Ланского шоссе и набережной Черной речки. Еще четыре автомобиля врезались на самом путепроводе. О пострадавших не сообщается.

Пробка собралась от Торжковской улицы до подъезда к путепроводу. Пользователи социальных сетей отметили, что в воскресенье, 29 сентября, в Петербурге повысилось количество ДТП. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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