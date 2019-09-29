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Видео: легковушки столкнулись на Литейном мосту

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Из-за аварии на трамвайных путях образовалась пробка.

Днем 29 сентября на Литейном мосту в сторону центра Петербурга столкнулись несколько легковых автомобилей. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, водитель кроссовера не справился с управлением и транспортное средство резко развернуло на мокром асфальте. Машина врезалась в другой автомобиль. Авария произошла на трамвайных путях, что осложнило движение для общественного транспорта и других авто. 

Ранее Piter.TV получил оперативное видео с ДТП на пересечении Светлановского и Просвещения.

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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