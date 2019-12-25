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Один больной коронавирусом может заразить 10 человек
Сегодня, 19:07
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nadezhda_sib

Один больной коронавирусом может заразить 10 человек

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При наихудшем сценарии заболеть могут 100.

Один человек с диагнозом COVID-19 может заразить 10 человек. Об этом сказала главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Башкетова отметила, что от одного человека может заболеть 100 человек, так как каждый из его ближайшего круга из 10 человек может передать вирус еще 10 людям. 

По словам главврача по Петербургу, в скором времени будет ясна ситуация с источниками коронавируса в России, так как все вернутся в страну. 

Теперь петербуржцев просят оставаться дома по громкой связи.

Фото: pixabay.com 

 

Теги: заражение, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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