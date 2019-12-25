Некоторые выпускные пройдут в смешанной форме.

Очные школьные выпускные в России проведут 12 регионов. Об этом рассказали в Министерстве просвещения РФ.

Также в ведомстве рассказали, что 57 субъектов России проведут свои выпускные в онлайн-формате, а остальные — в смешанной форме.

Отметим, что министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что очные выпускные смогут провести только те регионы, которые уже перешли на третий этап снятия ограничений. Для этого должны быть соблюдены соответствующие требования Роспотребнадзора.

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