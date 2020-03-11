Очевидец: "Напротив ЦНИИФ в реку сливали отходы"

В редакцию Piter.tv попала видеозапись очевидца, который утверждает, что на Обводном канале сливали отходы.
Инцидент произошел днем 11 марта.
"Сегодня стоял в пробке на Обводном канале, и заметил что вода какая-то двухцветная, проехав чуть дальше, увидел людей в костюмах, сливающих что-то в воду. Всё происходило напротив учебного заведения ЦНИИФ", — сообщил свидетель.
Кто это был и что именно делали рабочие пока неизвестно.
Ранее мы писали, что охранники метро не пропустили подростка с травмированной ногой и велосипедом.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )