Очевидец: "Напротив ЦНИИФ в реку сливали отходы"

Вода приняла неестественный черно-коричневый оттенок.

В редакцию Piter.tv попала видеозапись очевидца, который утверждает, что на Обводном канале сливали отходы.

Инцидент произошел днем 11 марта.

"Сегодня стоял в пробке на Обводном канале, и заметил что вода какая-то двухцветная, проехав чуть дальше, увидел людей в костюмах, сливающих что-то в воду. Всё происходило напротив учебного заведения ЦНИИФ", — сообщил свидетель.

Кто это был и что именно делали рабочие пока неизвестно.

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Видео: Piter.tv