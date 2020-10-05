Утром возле Поклонной горы сбили школьника на самокате

Ребенок лежит на проезжей части без сознания.

Утром 5 октября в Выборгском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал ребенок 10-12 лет. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, недалеко от Поклонной горы под колеса автомобиля угодил школьник на самокате. На записи видно, что ребенок лежит на проезжей части без сознания. Под голову ему положили что-то вроде подушки. Рядом с пострадавшим лежит самокат. Скорая помощь пока не приехала.

Пользователи интернета задались вопросом, как ребенок один оказался на проезжей части.

"Заезд на КАД? Вопрос: что там делал школьник? Там на машине то очко играет, а тут пешкарусом шел!" – заявил один из комментаторов.

"Здоровья школьнику, бегать по проезжей части это конечно недопустимо... Как он там оказался и зачем, ответить придется, ну и крепких нервов водителю", - написал другой.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Якимов