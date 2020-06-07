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Arinablinova
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"Взрыв" на ЗСД в Петербурге оказался пожаром на подстанции

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Дым шел от загоревшегося трансформатора.

В воскресенье, 7 июня, жители города рассказали о взрыве около ЗСД в Сети. Видео с места событий, которое запечатлело черный дым, опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы заметили дым между набережной реки Екатерингофки и улицей Калинина и были уверены, что "что-то взорвалось". Однако в МЧС сообщили, что дым идет от загоревшегося трансформатора в подстанции "Волхов-Южная".

Ранее мы писали, что электричество на Васильевском острове отключилось после пожара на подстанции.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: взрыв, видео, дым, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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