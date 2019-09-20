Очевидцы: в школе Красного Села во время возгорания были заблокированы пожарные выходы

Петербуржцы нашли несколько проблем во время небольшого пожара в учебном заведении.

Петербуржцы рассказали о происшествии, произошедшем в школе Красного Села. В учебном заведении якобы был совершен поджог. Опасным занятием занимались дети на территории раздевалки первого этажа.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что юным испытателям удалось поджечь сначала кофту и кроссовки, а затем пламя само перекинулось на три куртки. В результате на территории школы сработала пожарная сигнализация. Тут местные жители заметили еще одну проблему: заблокированные выходы, которыми необходимо было воспользоваться в экстренном случае. Также на окнах они не увидели ручек, позволяющих бы детям и педагогам выпрыгивать из окон на первом этаже. Среди претензий петербуржцы также назвали то, что специальные турникеты не сработали даже после оповещения пожарной сигнализации.

Ооо да, снять ручки для того чтоб школьники не прогуливали, выпрыгивая из окон - гораздо важнее пожарной безопасности комментируют пользователи соцсетей

Отметим, что в заведении чувствовался запах гари, который дошел до уровня четвертого этажа.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Саратове мужчина из ревности сжег жену и родного отца.

Фото и видео: Вконтакте/Неизданное

