В Саратове мужчина из ревности сжег жену и родного отца

Мать поджигателя с ожогами в больнице.

В пожоге и убийстве жены и отца подозревается 32-летний житель Саратова.

При пожаре в ночь на 22 августа в доме по улице Вольской, 8 погибла 35-летняя женщина и ее 55-летний свекр. Свекровь с сильными ожогами была госпитализирована в больницу. В результате расследования причин возгорания выяснилось, что был умышленный поджог. По подозрению в преступлении был задержан жилец дома, муж женщины и сын пожилой пары.

На допросе мужчина признался, что заподозрил жену в измене и решил таким образом напугать неверную супругу. На мужчину заведено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека".

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