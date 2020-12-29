На месте происшествия работает МЧС.

Очевидцы сообщили об оползне в центре Баку. Об этом пишут "РИА Новости".

В данный момент местные жители эвакуируют местных жителей.

Известно, что оползень случился на территории Сабаильского района Баку - на дороге от 20-го участка к поселку Бадамдар на Баиловском склоне.

На месте происшествия работает МЧС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги 2020 года для Азербайджана. Он заявил, что этот год стал для страны по-настоящему историческим. Алиев уточнил, что в 2020 году Азербайджан освободил родные земли от оккупации Армении.

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