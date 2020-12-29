Неадекват атаковал автомобили на проезжей части улицы Орджоникидзе

Мужчина распахивал в машинах двери, залезал на капоты и крыши.

Около полуночи во вторник, 26 января, жители улицы Орджоникидзе увидели на дороге неадекватного человека. Как рассказали очевидцы в соцсетях, мужчина бегал по проезжей части, запрыгивал на движущиеся автомобили и даже открывал в чужих машинах двери. Свое странное "выступление" мужчина сопровождал криками "Помогите!".

Вероятно, мужчина был опьянен наркотиками. Неадекват несколько раз падал с крыш и капотов автомобилей, которые начинали ехать, пытаясь избавиться от нежданого и неприятного гостя, однако оба раза не пострадал. Даже после падения мужчина вставал и продолжал бегать среди машин, а в один момент снял куртку и начал размахивать ею.

В комментариях в соцсетях пользователи вопрошали, почему неадеквату "никто не втащит", однако другие заступались и за автомобилистов, и за прохожих: странный мужчина вполне мог начать серьезное сопротивление или даже достать нож, поэтому никто не рискнул связываться с ним.

Ну так и помогите ему, скорую и полицаев, те псих.бригаду вызовут. пользователи

Чем все-таки закончилась история с мужчиной, остается неизвестным.

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