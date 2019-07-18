Жители Мурино снова увидели бегающего по дворам лосенка (видео)

На этот раз лосенок бегал по детской площадке.

Жители Мурино вновь заметили в своем районе весьма необычного гостя. Из леса на детскую площадку в Мурино прибежал лосенок. Об этом сообщили очевидцы в группе Девяткино LIVE | Мурино.

Как отметили местные жители, лосенок повредил забор и бегал по детской площадке. Буквально 15 июля жители Мурино видели двух лосей, которые бегали около метро "Девяткино". Некоторые пользователи думают, что лосенок заблудился, но куда он направился дальше, неизветстно.

В июне 2019 года лось через окно забрался в библиотеку казахстанского колледжа(видео).

Видео: ВК/ Девяткино LIVE | Мурино