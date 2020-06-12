В подвале дома на Ярослава Гашека прорвало трубу

"Туман" пара поднялся до девятого этажа.

Днем в пятницу, 12 июня, очевидцы показали на видео коммунальную аварию во Фрунзенском районе города. В подвале дома № 12/100 по улице Ярослава Гашека прорвало трубу с горячей водой, сильный напор которой заметен издали. Запись опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" заявили, резкое вытекание воды оперативно локализовали. На предприятии заявили, что здания в близлежащих домах были переведены на резервную схему подачи горячей воды – на потребителях авария не отразилась.

Ранее мы сообщали о том, что Ford Fusion провалился под асфальт из-за прорыва трубы на Малом проспекте В.О. На потребителях коммунальная авария не сказалась.

Видео: vk.com/spb_today