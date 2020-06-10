Ford Fusion провалился под асфальт из-за прорыва трубы на Малом проспекте В.О.

На потребителях коммунальная авария не сказалась.

В ночь на 10 июня в Василеостровском районе Петербурга произошла коммунальная авария. На пересечении Малого проспекта Васильевского острова и улицы Шевченко прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Прорыв произошел около 02:30. Прибывшие на место происшествия специалисты оперативно устранили вытекание воды на поверхность и приступили к ремонтным работам.

В результате инцидента пострадал автомобиль Ford Fusion. Задними колесами он провалился под асфальт, и на протяжении долгого времени стоял в луже воды. Отмечается, что автовладельцу возместят материальный ущерб.

На потребителях коммунальная авария не сказалась, ближайшие здания перевели на резервную схему подачи горячей воды.

Ранее мы писали, что на Стародеревенской улице забил фонтан с водой.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Бусарев