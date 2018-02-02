Очевидцы: на станции "Гостиный двор" произошла "пьяная" драка

Никто не пострадал.

Сегодня в 21.40 на станции метро "Гостиный двор" произошла драка, сообщают очевидцы Piter.TV.

По их словам мужчины, затеявшие драку, находились в нетрезвом состоянии, после чего их пытался разнять сотрудник полиции.

"Там довольно бодро, даже сотрудника полиции толкают, дерущиеся были в нетрезвом состоянии".

Напомним, что вчера на Васильевском острове женщина заступилась за мужа, ударив соседа металлической трубой. В результате чего пострадавшего госпитализировали, а женщину доставили в отделение полиции.