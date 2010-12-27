Женщина заступилась за мужа, ударив соседа металлической трубой

Сосед получил трубой по голову от жены своего соседа во время драки.

На Васильевском острове была задержана 40-летняя женщина, которая избила металлической трубой 25-летнего молодого человека. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 1 февраля в 22.50 в парадной дома 55 на 6-й линии. Сотрудниками специальных служб было установлено, что между соседями возник конфликт, который позже перерос в драку, во время которой женщина, испугавшись за своего мужа, схватила кусок металлической трубы и ударила соседа по голове.

“Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили гражданина в бессознательном состоянии, а также рядом стоящих мужчину и женщину, проживающих в этом доме. Пострадавший был госпитализирован в Мариинскую больницу”, - рассказали в ведомстве.

Женщина была доставлена в 30-й отдел полиции. По данному факту проводится проверка, возможно будет возбуждено уголовное дело.