Мужчина пытался задушить свою соседку по квартире и украл у нее золотую цепочку

Полицию и "скорую" вызвал шестилетний ребенок.

Полицейским удалось задержать мужчину, который подозревается в нападении на соседку по квартире и краже. После преступления он скрылся с места, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По версии следствия, 9 июня 2021-го года уроженец среднеазиатской республики попытался задушить 55-летнюю женщину в квартире на Пражской улице. Думая, что она мертва, злоумышленник сорвал с пострадавшей золотую цепочку, забрал с собой 50 тысяч рублей и мобильный телефон. Женщину без сознания обнаружил шестилетний ребенок, который вернулся с прогулки. Он и вызвал полицию и скорую помощь. Выжила ли петербурженка — не уточняется.

Подозреваемому 25 лет, его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга неизвестные ослепили петербуржцев баллончиком и обокрали.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО