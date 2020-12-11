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В центре Петербурга неизвестные ослепили петербуржцев баллончиком и обокрали

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Мужчины прогуливались по площади Восстания во втором часу ночи.

Ночью 31-го июля уроженцы стран ближнего зарубежья брызнули из баллончика в лицо двум мужчинам и отобрали у них дорогостоящие смартфоны. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Инцидент произошел во втором часу ночи на 1-й Советской улице у дома №5. Помимо iPhone злоумышленники отобрали у пострадавших деньги. 

Граждан призвали лишний раз не демонстрировать телефон и денежные средства в ночное время. Есть вероятность, что за вами кто-то наблюдает. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина распылила перцовый баллончик в лицо ребенку в Петербурге. 

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: баллончик, кража
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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