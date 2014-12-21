Женщина распылила перцовый баллончик в лицо ребенку в Петербурге

Достоверной информации о причине конфликта пока нет.

В пятницу, 30 июля, очевидцы сообщили, что во дворе дома №36к1 по Колпинскому шоссе женщина распылила в лицо ребенку перцовый баллончик, передает "Мегаполис".

Горожане выдвинули две версии: согласно первой, дети испортили женщине машину, а по другим данным – компания пострадала из-за того, что заняла во дворе качели.

На место прибыли сотрудники полиции, они устанавливают подробности, обстоятельства и причины случившегося.

Ранее мы писали, что петербурженка, прогнавшая детей-инвалидов с площадки, извинилась.

Фото: Мегаполис