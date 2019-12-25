Петербурженка пожаловалась на соседа за демонстрацию половых органов

Петербурженка заявила в полицию на соседа, который показывал ей свои половые органы. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 54-летняя женщина, проживающая на Ленинском проспекте. Она попросила привлечь к ответственности соседа, который показывал ей половой орган и принуждал к действиям сексуального характера.
Через несколько часов был задержан 65-летний мужчина. Его доставили для разбирательства в отделение полиции. Проводится проверка.
Ранее 9-летняя петербурженка обвинила мать и отчима в избиениях.
Фото: Piter.tv
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