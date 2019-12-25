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Петербурженка пожаловалась на соседа за демонстрацию половых органов
Сегодня, 10:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка пожаловалась на соседа за демонстрацию половых органов

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Мужчину доставили для разбирательства в отделение полиции. Проводится проверка.

Петербурженка заявила в полицию на соседа, который показывал ей свои половые органы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 54-летняя женщина, проживающая на Ленинском проспекте. Она попросила привлечь к ответственности соседа, который показывал ей половой орган и принуждал к действиям сексуального характера.

Через несколько часов был задержан 65-летний мужчина. Его доставили для разбирательства в отделение полиции. Проводится проверка.

Ранее 9-летняя петербурженка обвинила мать и отчима в избиениях.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинский проспект, сосед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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