Очевидцы на переходе засняли сальто пешехода на улице Дыбенко

После этого молодой человек отправился дальше по своим делам.

На улице Дыбенко в Петербурге очевидцы заметили молодого человека, который исполнил сальто на пешеходном переходе. Момент ловкости заснял видеорегистратор автомобиля, а запись разместили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Ловкач сделал кувырок на "зебре" и отправился дальше по своим делам. Участники сообщества положительно оценили выступление безымянного гимнаста.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку после пожара в квартире дома на улице Дыбенко, который случился 22 июля.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Вениамин Зайцев)