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Очевидцы на переходе засняли сальто пешехода на улице Дыбенко

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После этого молодой человек отправился дальше по своим делам.

На улице Дыбенко в Петербурге очевидцы заметили молодого человека, который исполнил сальто на пешеходном переходе. Момент ловкости заснял видеорегистратор автомобиля, а запись разместили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Ловкач сделал кувырок на "зебре" и отправился дальше по своим делам. Участники сообщества положительно оценили выступление безымянного гимнаста.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку после пожара в квартире дома на улице Дыбенко, который случился 22 июля. 

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Вениамин Зайцев)

Теги: дыбенко, очевидцы, пешеход
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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