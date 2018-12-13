Очевидцы: в вагоне метро метро "Технологический институт" задымилась сумка: пассажиров выгнали на платформу

Петербуржцы сначала предположили, что произошло возгорание. Позже версия сменилась за взорванную электрическую сигарету.

Петербуржцы в социальных сетях распространяют информацию о том, что в вагоне метро на станции "Технологический институт" произошло задымление или возгорание. Сотрудники платформы вывели всех пассажиров из состава, следующего до "Купчино".

Я из этого вагона выбегала. Не загорелось. Задымилось и заискрилось когда только на сенной стали двери открываться заявила одна из свидетелей событий

Местные жители объяснили, что заметили проблему еще на "Сенной площади". В вагоне начала скандалить женщина.

Я стояла спиной от происходящего, потом девушка напротив сказала: "надо выходить нафиг", пошёл запах дыма комментирует очевидица

Отметим, что пассажиры самостоятельно поняли, что состав необходимо покинуть. После этого сработали оповещения от метрополитена. Задымление было очевидным, но точную причину на данный момент петербуржцы не знают.

Те, кто находился в голове поезда добавили, что до "Технологического института" никакого дыма не ощущалось. Поэтому они не поняли, зачем из вагона нужно было выходить. Они добавили, что пострадавший вагон находился в самом хвосте.

Понятно ничего не было, ибо вагон с возгоранием был в хвосте, а мы в голове. Но дым достаточно быстро распространился по станции объясняют пассжаиры

Пользователи "Вконтакте" предложили свою версию событий. По неподтвержденным данным, задымилась дорожная сумка одной из женщин на "Сенной площади".

все пулей вылетели из вагона, чуть не затоптали упавшую женщину заявили петербуржцы

Информацию о задымлении подтвердили в пресс-службе петербургского метрополитена. По данным специалистов, проблема действительно возникла из-за электронной сигареты. На ликвидацию последствий у работников ушло не более пяти минут. Аварийным службам помогал машинист состава. На движение составов инцидент практически не повлиял. На данный момент метро работает в штатном режиме.

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