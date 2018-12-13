На Волхонке мигранты жгли медные провода

Пожарные успели потушить пламя до того, как пострадала трава.

Петербуржцы заявили, что вечером 6 мая мигранты на территории Волхонки незаконно жгли медные провода. Очевидцы предположили, что объекты краденные, поэтому вызвали полицию. Однако, по заверениям местного населения, оперативники отказались приезжать на место событий.

Отметим, что спустя 45 минут после обращения в экстренные службы, на место прибыла бригада спасателей. К этому времени нарушители спокойствия успели убежать.

вот так у нас реагирует полиция огорченно объяснил комментатор

В социальных сетях пользователи заметили, что поднимать такую панику не стоило, а провода не обязательно могли и не быть добыты преступным способом.

Ранее Piter.tv писал о том, что спасатели неделю ищут пропавшую в Лужском районе пенсионерку.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб