  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Спасатели неделю ищут пропавшую в Лужском районе пенсионерку
Сегодня, 23:34
65
KaterinaKono13

Спасатели неделю ищут пропавшую в Лужском районе пенсионерку

0 0

Во время поисков пропавшей в Ленобласти пенсионерки волонтеры и группы поисковиков проверили территории лесов Лужского района, однако так и не нашли женщину.

Во время поисков пропавшей в Ленобласти пенсионерки волонтеры и группы поисковиков проверили территории лесов Лужского района, однако так и не нашли женщину. Об этом сообщает сетевое издание Online47.

Ранним утром 29 апреля Любовь Кожевникова покинула свой дом по улице Киевская и ушла в неизвестном направлении. Близкие женщины рассказали, что у неё периодически возникало желание покинуть дом и раньше. Перед выходом из дома женщина надела синюю ветровку и чёрные спортивные тапки.

В настоящее время женщину продолжают искать. 

Источник: сетевое издание Online47

Теги: новости ленобласти, пенсионерка, пропал человек
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии