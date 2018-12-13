Спасатели неделю ищут пропавшую в Лужском районе пенсионерку

Во время поисков пропавшей в Ленобласти пенсионерки волонтеры и группы поисковиков проверили территории лесов Лужского района, однако так и не нашли женщину.

Во время поисков пропавшей в Ленобласти пенсионерки волонтеры и группы поисковиков проверили территории лесов Лужского района, однако так и не нашли женщину. Об этом сообщает сетевое издание Online47.

Ранним утром 29 апреля Любовь Кожевникова покинула свой дом по улице Киевская и ушла в неизвестном направлении. Близкие женщины рассказали, что у неё периодически возникало желание покинуть дом и раньше. Перед выходом из дома женщина надела синюю ветровку и чёрные спортивные тапки.

В настоящее время женщину продолжают искать.

Источник: сетевое издание Online47