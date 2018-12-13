Очевидцы: на Рижской дорогу не поделили УАЗ полиции и "Мазда"

На место выехали сотрудники ДПС.

В Красногвардейском районе Петербурга на дороге столкнулись иномарка "Мазда" и полицейский УАЗ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Авария произошла на пересечении Новочеркасского проспекта и Рижской улицы.

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Очевидцы добавили, что виновником ДТП по всей вероятности действительно был водитель иномарки. Они судят по расположению транспортных средств после удара. Предположительно, шофер выехал из-под дорожного знака "уступи дорогу".

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб