На Бухарестской улице прорвало трубу: машины тонут в кипятке

"Теплосеть" занимается ликвидацией последствий.

Во Фрунзенском районе Петербурга утром 20 мая прорвало трубопровод с горячей водой. Об этом сообщили местные жители. Очевидцы рассказывают, что припаркованные транспортные средства буквально тонули в кипятке. Сейчас на месте коммунальной аварии работают специалисты из "Теплосети".

Известно, что проблема возникла во дворе дома 152 корпус 2 по Бухарестской улице. Местные жители отмечают, что в результате прорыва конструкции никто не пострадал. Дежурный "Теплосети" получил информацию об инциденте в 7.10 утра.

Сотрудники "Теплосети" объяснили, что потребители будут получать водоснабжение в привычном режиме. В зоне дефекта оказалось несколько автомобилей. Причиненный владельцам ущерб будет возмещен.

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