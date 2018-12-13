Очевидцы: на Разъезжей ГБР остановили нетрезвых автомобилистов, сбежавших после аварии

У Пяти углов представители закона заинтересовались молодыми людьми, которых заподозрили в употреблении алкоголя.

В Центральном районе Петербурга водитель пытался скрыться с места ДТП, но был остановлен сотрудниками полиции. Об этом сообщают очевидцы. По сведениям от местных жителей, инцидент произошел около половины двенадцатого ночи.

В транспортном средстве находилось двое человек. Предположительно, они оба были в состоянии алкогольного опьянения. Свидетели событий увидели у них признаки употребления спиртного. На пересечении Пяти углов с Разъезжей улицей их остановили сотрудники ГБР и ДПС.

На данный момент обстоятельства выясняются. В социальной сети размещено видео, на котором представители закона останавливают легковой автомобиль и беседуют с нарушителями.

Ранее Piter.tv писал о том, что в поселке имени Свердлова пять часов тушили крупный пожар на складах.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб