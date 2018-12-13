В поселке имени Свердлова пять часов тушили крупный пожар на складах

Жителям рекомендовали закрыть окна, чтобы избежать отравления дымом.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел серьезный пожар. Местные жители могли наблюдать открытый огонь и черный дым. Известно, что пламя начало распространяться по территории Поселка имени Свердлова.

Жаль, что не передать всем запах ! Почему ещё нет такой функции на смартфонах. Это ужас!!! Пахнет, как гудрон паленый! комментируют ситуацию очевидцы

Известно, что изначально загорелись склады. Затем пламя перекинулось на ближайшие бытовки и строительные конструкции. В результате огонь охватил территорию в 12 тысяч квадратных метров. Спасатели справились с проблемой за пять часов. Именно столько понадобилось специалистам для тушения. К четырем часам утра 16 мая пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших нет.

На вызове работали сотрудники девяти пожарных частей Ленобласти. В общей сложности в ликвидации последствий участвовало более 200 человек. Отметим, что экстренная служба обратилась по громкоговорителю с жителям, чтобы предупредить их о необходимости закрыть окна, чтобы избежать отравления дымом.

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Фото и видео: Piter.tv