В поселке имени Свердлова пять часов тушили крупный пожар на складах

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел серьезный пожар. Местные жители могли наблюдать открытый огонь и черный дым. Известно, что пламя начало распространяться по территории Поселка имени Свердлова.
Жаль, что не передать всем запах ! Почему ещё нет такой функции на смартфонах. Это ужас!!! Пахнет, как гудрон паленый!
комментируют ситуацию очевидцы
Известно, что изначально загорелись склады. Затем пламя перекинулось на ближайшие бытовки и строительные конструкции. В результате огонь охватил территорию в 12 тысяч квадратных метров. Спасатели справились с проблемой за пять часов. Именно столько понадобилось специалистам для тушения. К четырем часам утра 16 мая пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших нет.
На вызове работали сотрудники девяти пожарных частей Ленобласти. В общей сложности в ликвидации последствий участвовало более 200 человек. Отметим, что экстренная служба обратилась по громкоговорителю с жителям, чтобы предупредить их о необходимости закрыть окна, чтобы избежать отравления дымом.
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Фото и видео: Piter.tv
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