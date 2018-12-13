Гнев228: в Петербурге борются с настенной рекламой наркотиков

Piter.TV встретился с организатором этой акции - петербуржцем Александром Лысовым.

В Северной столице неизвестные активисты в масках борются с настенной рекламой наркотиков. В соцсетях получило большой общественный отклик видео о том, что мужчины ставят метку на рекламные изображения, в которых петербуржцам предлагают купить запрещенные вещества. Piter.TV встретился с организатором этой акции, Александром Лысовым.

Мужчина рассказал, что является руководителем проекта "Хороший человек". В рамках этого проекта он придумал эту акцию - на рекламу запрещенных препаратов черной краской наносить хэштег #гнев228. Число 228 – это номер статьи за незаконный оборот наркотических средств. Таким образом активисты пытаются привлечь внимание властей к проблеме наркоторговли.

Эта акция была запущена с единственной целью - привлечь внимание общественности, получить общественный резонанс, и чтобы нас услышала ГосДума, и были внесены соответствующие изменения в статьи УК и КОАП РФ. Александр Лысов,руководитель проекта "Хороший человек".

Сейчас активисты провели около 10 рейдов. Больше всего рекламных надписей они обнаружили в спальных районах Петербурга. По словам Александра, подобную рекламу также наносят рядом со студенческими общежитиями, и, в целом, в местах, где всегда много молодежи. На некоторых домах активисты закрасили по 2 или 3 рекламы наркотиков. В соцсетях деятельность активистов чаще оценивают с положительной стороны.

Видео: Piter.TV