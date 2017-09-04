Очевидцы: драку панков на Думской организовали две пьяные девушки

Канал Piter.TV узнал подробности нашумевшего побоища панков на Думской улице.

Зачинщиками массовой драки на Думской улице являются две девушки. Об этом каналу Piter.TV сообщили очевидцы побоища, произошедшего в ночь со 2 на 3 сентября. Более того, одна из участниц драки может быть несовершеннолетней.

Ранее мы писали, что на Думской ночью произошла массовая драка с участием панков. В битве "стенка на стенку" приняли участие не менее 10 человек: представители молодежных субкультур и простые петербуржцы. Однако, как заявил нам один из зевак, находившихся на Думской той ночью, все началось с женского конфликта.

"Это были две девушки. Они повалили друг друга на асфальт, стали драться, кричать по-пьяному, драть волосы на головах. Визг стоял ужасный. Потом их начали разнимать мужики, но все стало только хуже. Они же сами втянулись в этот махач, и людей было уже не растащить", - рассказал нам очевидец.

В ходе драки одна из зачинщиц потеряла значительную часть волос. На видео в этот момент зеваки кричат, что ей "сняли скальп". На голове пострадавшей, и правда, можно увидеть следы крови и небольшую лысину.