На Думской ночью произошла массовая драка с участием панков

В распоряжении Piter.TV появились кадры недавней ночной драки на Думской улицы.

Жители Думской улицы прислали в редакцию Piter.TV видео очередной жесткой драки на главной "барной магистрали" города. По словам очевидцев, эта массовая схватка панков и людей "в гражданском" произошла в ночь с субботы на воскресенье, 3 сентября. После полуночи парни и девушки в рок-атрибутике и ярких костюмах по каким-то причинам схлестнулись с парой мужчин в обычной одежде. В результате прямо на асфальте образовалась "куча мала" из нетрезвых и агрессивных людей. Свидетели ЧП утверждают, что в драке принимали участие от 8 до 10 человек. На кадрах с места происшествия видно, что пьяные люди били друг друга руками и ногами. А в какой-то момент очевидцы закричали, что с одного из пострадавших "сняли скальп". Действительно, на голове высокого мужчины можно было заметить кровавое розовое пятно.

Вскоре на место ЧП приехала полиция, которая утихомирила драчунов. Однако до этого они около 15 минут лупили друг друга: к драке подключались все новые и новые участники. К сожалению, кадры задержания хулиганов на видео не попали.

Отметим, что кроме мужчин в драке со стороны панков активно участвовали девушки. При этом на видео с места ЧП можно заметить людей в костюмах секьюрити и даже полиции, которые никак не ввязываются в побоище.