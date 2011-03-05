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На Думской избили студента-иностранца
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На Думской избили студента-иностранца

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Молодой человек попал в больницу с разбитым лицом и рассеченной бровью.

Накануне, 6 ноября, в центре Петербурга хулиганы жестоко избили студента Лесотехнического университета. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Уроженец Туркменистана, который получает высшее образование в Северной столице, решил провести вечер в одном из баров на Думской улице. В заведении на него напали неизвестные и начали бить, после чего молодой человек потерял сознание. Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Известно, что злоумышленники разбили неприятелю лицо и бровь. 

На данный момент выясняются обстоятельства инцидента. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Орехово пьяный мужчина заколол свою подругу.

Фото: Piter.tv

Теги: драка на думской, нападение, студент лесопилки, студент-мигрант
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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