На Думской избили студента-иностранца

Молодой человек попал в больницу с разбитым лицом и рассеченной бровью.

Накануне, 6 ноября, в центре Петербурга хулиганы жестоко избили студента Лесотехнического университета. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Уроженец Туркменистана, который получает высшее образование в Северной столице, решил провести вечер в одном из баров на Думской улице. В заведении на него напали неизвестные и начали бить, после чего молодой человек потерял сознание. Пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Известно, что злоумышленники разбили неприятелю лицо и бровь.

На данный момент выясняются обстоятельства инцидента. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Орехово пьяный мужчина заколол свою подругу.

Фото: Piter.tv