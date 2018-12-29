На Белградской улице в очередной раз прорвало трубу

Восстановлением конструкции уже занимаются представители "Теплосети".

Жители Фрунзенского района рассказали об очередном прорыве трубопровода на Белградской улице. Последний раз на участке происходила коммунальная авария 17 января. На этот раз дефект обнаружился около 28 дома.

Ремонтом конструкции занимаются специалисты "Теплосети". Сообщение о прорыве трубопровода поступило диспетчеру около часу дня. К данному моменту известно, что в зону работ попало пять домов.

Сотрудники организации ограничили движение по одной из полос улицы, начиная от участка с проспекта Славы и заканчивая улицей Турку. Сведений о сроках ремонтных мероприятий нет.

Напомним, что в ГУП "ТЭК СПб" собрали за 2018 год более 2 млрд долгов.

Фото: Piter.tv