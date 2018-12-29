В ГУП "ТЭК СПб" собрали за 2018 год более 2 млрд долгов

Сумма стала рекордной для десятилетия.

В 2018 году ГУП "ТЭК СПб" побил рекорд по поданным исковым заявлениям за последнее десятилетие. Коммунальная служба подала 1864 прошения о взыскании задолженностей на общую сумму в 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что на данный момент в силу вступило 1578 судебных актов о взыскании с должников денежных средств в пользу истца. По дебиторской задолженности организация получила 1,8 миллиарда рублей, а также 139 миллионов в качестве неустойки. Данный показатель на 17 процентов выше, чем был в 2017 году.

Добавим, что по претензионно-исковой работе за 2018 год "ТЭК СПб" получил более двух миллиардов рублей за теплоэнергию, что на 16 процентов выше, чем планка в 2017 году.

Наибольшие проблемы остаются во взаимоотношениях с исполнителями ЖКУ. Среди них доля дебиторского долга составляет 80 процентов.

Напомним, что приставы Петербурга арестовали два автокрана за долг в 1,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv