Очередной прорыв трубы произошёл на Маршала Казакова в Петербурге

Идёт ликвидация последствий прорыва трубы.

В Красносельском районе Петербурга произошёл прорыв теплотрассы. Инцидент зафиксирован на улице Маршала Казакова, 28/3. О возникновении аварийной ситуации сообщили местные жители, наблюдавшие выход пара и разлив воды во дворе дома.

На место оперативно прибыли бригады аварийных служб. Специалисты сразу приступили к локализации утечки. По данным АО "ТЭК СПб", ситуация находится под контролем: распространение воды удалось остановить, критический объём потерь предотвращён. Представители ресурсоснабжающей организации разъяснили характер проводимых работ. Несмотря на масштаб происшествия, полное отключение горячего водоснабжения не планируется — система переведена в режим, обеспечивающий подачу ресурса потребителям.

Причиной аварии стал критический износ трубопровода диаметром 400 мм. Технические характеристики сети не выдержали эксплуатационной нагрузки, что привело к разгерметизации. Для проведения ремонтных работ пришлось временно отключить отопление в 17 жилых домах, расположенных в зоне обслуживания повреждённого участка.

Коммунальные службы обозначили сроки восстановления теплоснабжения. По расчётам специалистов, подача горячей воды будет возобновлена к 10:00 19 ноября.

Фото: Telegram/"Красносельский район Live"