Очередной циклон принесет тепло и усилит ветер в Петербурге 24 февраля

Ближе к вечеру в городе пройдут небольшие осадки.

В четверг, 24 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием очередного североатлантического циклона. Он станет причиной облачной с неустойчивыми прояснениями погоды, усилится ветер, ближе к вечеру пройдут небольшие осадки. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -1…+4. Ветер подует с юга со скоростью 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 25 февраля, в Петербурге будет ветрено, небольшие осадки и дальнейшее потепление.

Ранее петербургские студенты назвали стипендию мечты.

Фото: Instagram / riachub