Очередное ДТП с перевернувшейся машиной произошло в поселке Сиверский

Есть ли пострадавшие – неизвестно.

Жёсткое ДТП на пересечении Белогорского шоссе и улицы Горького случилось в поселке Сиверский Гатчинского района, пишут очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Момента аварии засечь никто не успел, поэтому в комментариях лишь вопросы о пострадавших и непонимание причин ДТП.

"это надо постараться на 40км так ушататься, на знаки все давно наплевали", – Nikitos Tkachuk

Автор видео отметил, что движение на участке было сильно затруднено. На место уже прибыли ДПС.

Ранее в Piter.tv другая авария с "перевертышем"на Московском шоссе.

Фото и видео: Gleb Krymov, ВКонтакте