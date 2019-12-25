"Мост глупости" в Петербурге поймал очередной фургон

Утром в четверг, 30 июля, под "мостом глупости" на Ленсоветовской дороге застряла очередная "ГАЗель". Об этом рассказали очевидцы ДТП в соцсетях.
Вероятно, невнимательный водитель, как и другие автолюбители на фургонах, не обратил внимания на знак с габаритами или понадеялся на удачу. "ГАЗель" застряла под переправой, повредив кузов. На счету всех петербургских "мостов глупости" сегодня оказалась 184-я жертва.
Зачем... Там две минуты нужно, чтобы объехать это место...
вопросили другие автомобилисты
Ранее мы рассказывали, что велосипедистка попала под колеса такси на улице Маршала Захарова.
Фото: Даниил Александров, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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