"Мост глупости" в Петербурге поймал очередной фургон

Переправа на Ленсоветовской дороге не дала дорогу "ГАЗели".

Утром в четверг, 30 июля, под "мостом глупости" на Ленсоветовской дороге застряла очередная "ГАЗель". Об этом рассказали очевидцы ДТП в соцсетях.

Вероятно, невнимательный водитель, как и другие автолюбители на фургонах, не обратил внимания на знак с габаритами или понадеялся на удачу. "ГАЗель" застряла под переправой, повредив кузов. На счету всех петербургских "мостов глупости" сегодня оказалась 184-я жертва.

Зачем... Там две минуты нужно, чтобы объехать это место... вопросили другие автомобилисты

Ранее мы рассказывали, что велосипедистка попала под колеса такси на улице Маршала Захарова.

Фото: Даниил Александров, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"